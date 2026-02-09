Размер шрифта
В МИД заявили о готовности России возобновить авиасообщение с США

МИД: РФ передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения, мяч на американской стороне. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики министерства иностранных дел РФ Александр Гусаров в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам дипломата, возобновление прямого авиасообщения могло бы придать импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Он напомнил, что ограничения на полеты устанавливала не Москва. Зеркальная мера была принята после того, как американская сторона ввела ограничения для российских авиакомпаний.

Также в январе глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году заявил, что Россия выступает за обсуждение возобновления прямого авиасообщения в рамках двухсторонних переговоров с США. Министр уточнил, что эти вопросы российская сторона включает в повестку дня двусторонних переговоров.

Ранее посол заявил об отказе США обсуждать возобновление авиасообщения с РФ.
 
