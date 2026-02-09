Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Собянин рассказал о планах по строительству метро до 2032 года

Собянин: Москва планирует удвоить протяженность метро к 2032 году
РИА Новости

Москва планирует до конца 2032 года удвоить протяженность линий столичного метрополитена. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает mos.ru.

«Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца (МЦК)) до 2032 года вырастет в два раза», — говорится в сообщении.

В январе Собянин подписал постановление, согласно которому новая станция московского метро получила название «Новорижская». Речь идет о 12-й станции Рублево-Архангельской линии метро, строящейся на западе столицы, между «Москвой-Сити» и городом Красногорском. Длина линии должна составить 27,6 км.

До этого Собянин и Путин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро поколения «Москва-2024». Как уточнил мэр, первый этап пройдет без пассажиров, с вагоновожатым и вне графика.

Ранее Собянин рассказал, где в Москве в течение пяти лет откроются новые станции метро.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!