Собянин рассказал о планах по строительству метро до 2032 года

Москва планирует до конца 2032 года удвоить протяженность линий столичного метрополитена. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает mos.ru.

«Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца (МЦК)) до 2032 года вырастет в два раза», — говорится в сообщении.

В январе Собянин подписал постановление, согласно которому новая станция московского метро получила название «Новорижская». Речь идет о 12-й станции Рублево-Архангельской линии метро, строящейся на западе столицы, между «Москвой-Сити» и городом Красногорском. Длина линии должна составить 27,6 км.

До этого Собянин и Путин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро поколения «Москва-2024». Как уточнил мэр, первый этап пройдет без пассажиров, с вагоновожатым и вне графика.

Ранее Собянин рассказал, где в Москве в течение пяти лет откроются новые станции метро.