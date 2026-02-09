Размер шрифта
Общество

Туристы застряли в снежном плену в Мурманской области

Дорогу в Териберку занесло снегом, туристы застряли посреди дороги

Туристы и местные жители в Мурманской области оказались в снежном плену из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мурманск сейчас».

«Дорогу в Териберку снова занесло снегом. Некоторые северяне и туристы застряли прямо на полпути. Сейчас дорога закрыта, а людям остается только ждать посреди тундры», — говорится в сообщении.

Подробности рассказали в региональном МЧС. Там уточнили, что с 14:30 проезд для автомобилей был перекрыт по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км. Перекрыт также подъезд к Териберке на участке с 0 по 38 километр. Ограничения введены из-за ухудшения погодных условий.

20 ноября Telegram-канал SHOT написал, что в Адыгее пропал 42-летний житель Краснодара Василий Усатиков, который отправился в горы вместе с беременной супругой. Во время похода турист решил самостоятельно подняться на гору Тыбга высотой 3064 метра, оставив жену в лагере. Женщина ждала мужа в течение суток, но он так и не появился. На этом фоне она обратилась в экстренные службы.

1 декабря сообщалось, что спасатели остановили поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи.

Ранее в Красноярске турист сорвался со скалы и упал в расщелину.
 
