Спасатели решили остановить поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи

Спасатели остановили поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ в Telegram-канале.

«В связи с ухудшением погодных условий — выпадением свежего снега, полностью закрывшего возможные следы пребывания человека — поиск пропавшего в районе горы Тыбги туриста остановлен. Спасатели <...> вернулись в пункты постоянной дислокации», — говорится в заявлении.

Из него следует, что пропавшего мужчину начали искать 19 ноября. В работах принимали участие как пешие группы, так и экипаж вертолета Ка-32 МЧС РФ. Всего в поисках задействовали 28 специалистов и восемь единиц техники.

«Несмотря на все усилия, мужчину обнаружить не удалось», — подчеркнули в ведомстве.

20 ноября Telegram-канал SHOT написал, что в Адыгее пропал 42-летний житель Краснодара Василий Усатиков, который отправился в горы вместе с беременной супругой. Во время похода турист решил самостоятельно подняться на гору Тыбга высотой 3064 метра, оставив жену в лагере. Женщина ждала мужа в течение суток, но он так и не появился. На этом фоне она обратилась в экстренные службы.

