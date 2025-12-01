На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели решили остановить поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи

МЧС: в Адыгее из-за выпадения снега остановили поиск пропавшего в горах туриста
true
true
true
close
МЧС России

Спасатели остановили поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи. Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ в Telegram-канале.

«В связи с ухудшением погодных условий — выпадением свежего снега, полностью закрывшего возможные следы пребывания человека — поиск пропавшего в районе горы Тыбги туриста остановлен. Спасатели <...> вернулись в пункты постоянной дислокации», — говорится в заявлении.

Из него следует, что пропавшего мужчину начали искать 19 ноября. В работах принимали участие как пешие группы, так и экипаж вертолета Ка-32 МЧС РФ. Всего в поисках задействовали 28 специалистов и восемь единиц техники.

«Несмотря на все усилия, мужчину обнаружить не удалось», — подчеркнули в ведомстве.

20 ноября Telegram-канал SHOT написал, что в Адыгее пропал 42-летний житель Краснодара Василий Усатиков, который отправился в горы вместе с беременной супругой. Во время похода турист решил самостоятельно подняться на гору Тыбга высотой 3064 метра, оставив жену в лагере. Женщина ждала мужа в течение суток, но он так и не появился. На этом фоне она обратилась в экстренные службы.

Ранее в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе пропала семья с четырьмя маленькими детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами