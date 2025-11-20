В Адыгее альпинист отправился в поход с беременной женой и пропал в горах

В Адыгее спасатели ищут мужчину, который ушел покорять гору и не вернулся. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 42-летний Василий Усатиков из Краснодара отправился в горы с беременной женой. Во время похода он решил самостоятельно подняться на гору Тыбга высотой 3064 метра.

Мужчина оставил жену в лагере, взял ледоруб и отправился в путь. Женщина ждала его в течение суток, и, так как он не появился, спустилась и сообщила о пропаже человека. Вскоре спасатели выдвинулись на поиски.

«По его следам двигались в сторону вершины Тыбги, по хребту поднялись на высоту три тысячи метров, ищут в том числе с вертолета», – говорится в публикации.

На данный момент поиски продолжаются.

Известно, что мужчина не в первый раз пошел в поход. Его жена является уроженкой Бали, откуда она переехала в Россию некоторое время назад. Пара вместе около года.

