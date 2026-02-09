Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, как правильно дышать на морозе

Врач Чернышова: во время прогулок в мороз дышать нужно носом
Maxim Shemetov/Reuters

Во время прогулок в мороз нужно дышать носом, а не ртом. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист объяснила, что благодаря особенностям строения носа воздух, проходя через орган, согревается и увлажняется. В итоге в дыхательные пути он попадает уже с комфортными для организма температурой и влажностью. При этом в мороз на улице следует дышать медленно и не очень глубоко, чтобы воздух успел согреться. В противном случае есть риск переохладиться и заболеть.

По словам врача, при насморке перед выходом на улицу зимой нельзя использовать сосудосуживающие капли, поскольку из-за них сосуды ухудшают кровоснабжение слизистых оболочек носа. В результате может произойти обморожение носа.

Терапевт также добавила, что в холодную погоду не стоит закрывать нос и рот шарфом.

«Шарф, особенно шерстяная или хлопковая ткань, намокает. На ней на морозе образуются кристаллики льда. И мы вдыхаем еще более холодный воздух. При прикосновении к лицу эта заледеневшая ткань может вызвать обморожение щек. Также нужно помнить, что влажная шерстяная или хлопковая ткань – это прекрасное место для того, чтобы там поселились и размножались бактерии», — предупредила эксперт.

Врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа до этого предупреждала, что на морозе руки важно держать в тепле, в противном случае есть риск заработать холодовый дерматит. Этот недуг проявляется в виде красных зудящих пятен, поверхность которых может шелушиться и покрываться трещинами.

Ранее россиянам назвали оптимальную продолжительность прогулки в мороз.
 
