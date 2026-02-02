Россиянам назвали оптимальную продолжительность прогулки в мороз

Оптимальная продолжительность зимней прогулки зависит от температуры воздуха на улице. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«При температуре -15°C можно быть на улице от 40 минут до часа. При -20°C желательно ограничиться 15-20 минутами. При -25°C и ниже лучше вообще остаться дома», — подчеркнула специалист.

При этом, по ее словам, гулять в мороз можно только здоровым людям. Человеку с плохим самочувствием времяпрепровождение на холоде противопоказано.

Врач добавила, кто к зимней прогулке важно правильно подготовиться, намазав лицо специальным кремом для морозного воздуха за 30-40 минут до выхода на улицу. Также не следует пить алкоголь, который усиливает теплоотдачу и повышает риск обморожений.

До этого Чернышова говорила, что благодаря регулярным прогулкам повышается продуктивность, а также поддерживается ясность мышления, активность и устойчивость к стрессу. Специалист порекомендовала проводить на улице хотя бы 15-20 минут каждый день.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности прогулок без шапки в мороз.