Врач объяснила, почему на морозе нельзя доводить руки до покраснения

Врач Лапа: через потрескавшиеся на морозе руки могут проникнуть бактерии

На морозе руки важно держать в тепле, иначе можно заработать холодовый дерматит. Недуг проявляется в виде красных зудящих пятен, поверхность которых может шелушиться и покрываться трещинами. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа.

«Если мы запустим свои руки, то у нас появятся язвы и открытый вход в иммунную систему. Вся инфекция поступит в наш организм, и будут частые и длительные болезни», — сказала специалист.

Она посоветовала в холодное время года вовремя надевать перчатки и пользоваться жирными увлажняющими кремами.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что прогулки без головного убора во время сильных морозов негативно сказываются на состоянии волос.

Она также напомнила, что перед выходом на улицу в холодную погоду необходимо придерживаться правила «трех слоев». В первую очередь нужно надевать тремобелье, вторым слоем должны быть флисовые вещи, а третьим — мембранная куртка и штаны. Благодаря этому, по ее словам, удастся защититься от холода и не столкнуться с переохлаждением.

