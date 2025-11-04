На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти 200 домов расселили в 12 районах востока Москвы по реновации

В Восточном округе Москвы расселили около 200 домов по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает РИА Новости.

«Сейчас уже расселили жителей 191 здания. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 35,6 тысячи горожан. Под заселение москвичам на востоке столицы передали 66 современных жилых комплексов», — сказал он.

Ефимов добавил, что всего в программу реновации на востоке Москвы вошли 1062 дома.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что снижение инфляции в РФ до 4% и долгосрочное удержание ее на данном уровне позволит снизить ставку по ипотеке и повысит доступность жилья для россиян.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Ранее стало известно, что в России могут ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах.

