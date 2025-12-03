В Петербурге примут закон о реновации хрущевок

Депутат Четырбок: закон о реновации хрущевок примут в Петербурге до конца года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении утвердили поправки в ряд законов о реновации хрущевок (программа комплексного развития территорий, КРТ). Соответствующий документ опубликован на сайте ЗакСа.

Изменения были предложены в законы «О жилищной политике Санкт-Петербурга» и «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

«Этим документом мы окончательно делаем программу КРТ добровольной, потому что исключаем возможность автоматического включения домов-молчунов, то есть тех домов, где собрания собственников не прошли по тем или иным причинам (в установленный срок. — «Газета.Ru»), в программу КРТ», — сообщил глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок.

По его словам, теперь жители могут только добровольно оказаться в данной программе.

Также документ ограничит географию расселения участников программы КРТ пределами того же муниципалитета или смежных муниципальных образований. В других муниципалитетах, определяемых правительством города, новое жилье может быть предоставлено только с письменного согласия собственника, заявил депутат.

Кроме того, Четырбок рассказал, что закон о КРТ в Петербурге будет принят до конца текущего года.

В июне Государственная дума приняла законопроект, в рамках которого предлагается наделить Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новостроек при переселении граждан по программе комплексного развития территорий. Согласно документу, города федерального назначения могут самостоятельно определять, где будет находиться новое жилье горожан.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента Заксобранием Петербурга.

Ранее в Госдуме предложили перекрасить хрущевки в яркие позитивные цвета.