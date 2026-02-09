Размер шрифта
«Больше не инструмент сдерживания»: журналист о прекращении действия ДСНВ

Журналист Головашин: Запад стремится разрушить любые симметричные отношения с РФ
Reuters

Журналист Владимир Головашин в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а также отсутствие интереса к этой теме у американской стороны.

По мнению обозревателя, США намерены и дальше диктовать свои условия с позиции силы.

«Запад стремится полностью демонтировать любые симметричные отношения с Россией, чтобы затем попытаться поставить ее на колени через неограниченную гонку вооружений. Но отказ от договоров вовсе не путь к «лучшей сделке», а прямая дорога к хаосу», — подчеркнул Головашин.

Оппоненты России пытаются превратить ядерное оружие не в аргумент сдерживания, а в некий атрибут силы.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times написала, что американский лидер намерен сохранить паритет по арсеналам с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что Соединенные Штаты будут работать с РФ и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Ранее Лавров высказался о стратегической безопасности после истечения ДСНВ.
 
