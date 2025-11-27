Учащиеся российской гимназии сняли на видео червя, живущего в кране для питьевой воды

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Барнауле дети нашли червя в школьном кране для питьевой воды
В Барнауле учащиеся сняли на видео червя, живущего в школьном кране для питьевой воды. Об этом сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Инцидент произошел в городской гимназии №5 — в помещениях учебного учреждения установлены краны для питьевой воды. Учащиеся заметили на таком кране ползающего червя или глиста и сняли его на видео.

На опубликованных кадрах также видно, что состояние самого крана вызывает вопросы. Мизулина отметила, что оборудование явно давно не подвергалось санитарной обработке.

До этого в Кировской области школьников накормили в столовой гарниром с личинками. Компании-поставщику риса с посторонними примесями была направлена претензия.

Ранее в калужской школе детей накормили рисом с опарышами.

