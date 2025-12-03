В одной из российских школ детей накормили котлетами с тараканами

Во Владивостоке детей накормили котлетами с тараканами в школьной столовой

В одной из школ Владивостока детей накормили котлетами с тараканами. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в столовой школы №11. Родители учащихся пожаловались, что в одной из котлет, которые подавали их детям на обед, оказался таракан.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту случившегося и привлекла к мероприятиям специалистов Роспотребнадзора. Соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в учебном учреждении дадут правовую оценку — особое внимание обратят на соответствие фактического питания утвержденному меню, качеству продуктов и условиям их приготовления и хранения.

До этого российских школьников накормили гарниром с личинками. Директор образовательного учреждения рассказал, что рис поставили в школу в запечатанных мешках с хорошим сроком годности.

Ранее учащиеся российской гимназии сняли на видео червя, живущего в кране для питьевой воды.