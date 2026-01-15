Россиянам назвали лучшие направления для «сонного туризма»

Для «сонного туризма» в России подойдут горнолыжный курорт «Роза Хутор» и ряд отелей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом «Москве 24» рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

По ее словам, оздоровительный подход к отпуску могут добавить медицинские клиники. Она отметила, что тренд на такие путешествия вызван тем, что многим хочется побыть в тишине и отдохнуть. Эксперт сравнила их с эффектом от спа или массажа. Так россияне могут отдохнуть в специально подготовленном пространстве, где даже стены выкрашены в расслабляющие цвета, есть особое постельное белье и шторы блэкаут.

«Как правило, такой вид туризма предлагается в сегменте дорогих отелей. Если говорить о зарубежном опыте, в Турции или на Мальдивах такая практика существует давно. Организовать отдых лучше через туроператора или турагента, так как онлайн-платформы не всегда позволяют учесть все важные детали», — пояснила Осипова.

Глава думского комитета по туризму, Сангаджи Тарбаев («Новые люди») до этого говорил, что в 2026 году в России прогнозируется дальнейший рост популярности «сонного туризма» – направления, ориентированного на путешествия с целью улучшения качества сна. По словам депутата, «сонный туризм» стал одним из неожиданных трендов 2025 года, и в 2026-м он будет развиваться в двух ключевых направлениях: совершенствование условий размещения (акцент на качестве спальных комнат, звукоизоляции, матрасов и подушек) и создание новых, специализированных зон отдыха.

