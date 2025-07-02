Стало известно, что будет в случае отмены льгот на лекарства для россиян

Стоимость импортных товаров, в том числе лекарств, сильно зависит от курса рубля. В случае сокращения или отмены льгот на лекарства импортные препараты могут стать малодоступными для большинства российских пенсионеров, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

«Курс рубля демонстрирует довольно сильные перепады на годовом горизонте. Очевидно, что долгосрочная тенденция к ослаблению курса рубля делает импортные лекарства менее доступными для пенсионеров. Однако в этом плане многое зависит от бюджетной политики в сфере здравоохранения. Существенная доля импортных лекарств выделяется пенсионерам бесплатно или со скидкой через государственную систему льготного лекарственного обеспечения. В случае сохранения действующих льгот объем потребления импортных лекарств может быть мало эластичен по отношению к колебаниям курса рубля. В то же время в случае их сокращения импортные лекарства могут стать малодоступными для большинства пенсионеров независимо от среднесрочной динамики отечественной валюты», — отметил Манжос.

Кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова рассказала, что на среднюю пенсию россияне могут купить 2 кг говядины на кости, столько же рыбы, курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок, по 100 г карамели и печенья, фиксированный набор потребительских товаров и услуг включает также расходы на одежду, ЖКХ, некоторые услуги и на март 2025 года оценивается в 24,5 тыс. рублей. Экономист подчеркнула, что данный набор «съедает» 98% средней пенсии по старости.

Ранее финансист оценил реальную стоимость пенсий россиян.