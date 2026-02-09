Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Названы опасные игры, которые могут навредить кошкам

Зоопсихолог Левченко: лизательные шарики могут навредить психике кошек
Peredniankina/Shutterstock/FOTODOM

Ошейники с игрушкой на палочке и лизательные шарики могут навредить психике кошек. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Она отметила, что питомцев не стоит заставлять бегать за предметами, которые невозможно поймать физически, поскольку охотничий инстинкт требует от них поймать добычу. Если это невозможно, психика кошек перегружается, и возникает фрустрация. Из-за этого они могут неадекватно и агрессивно себя вести.

«Если есть подобные проявления, от такой игры лучше отказаться. Либо каждый раз в ее завершении предлагать кошке какой-то предмет в качестве добычи, который можно по-настоящему покусать, потрепать», – отметила Левченко.

По ее словам, лизательные шарики не дают возможности откусить кусок, что также способно доводить до фрустрации. При попытках отгрызть что-то животное также рискует повредить зубы и десны. Эксперт также добавила, что клубки ниток могут быть опасными, потому что они могут зацепиться за щетинки языка кошки, из-за чего она не сможет выплюнуть их обратно.

Фелинолог Галина Монахова до этого говорила, что игра с кошкой с использованием лазерной указки может навредить питомцу, спровоцировав психологические проблемы. По словам специалиста, кошкам важно поймать свою «добычу», лишь в этом случае игра будет окончена.

Ранее была названа причина, почему кошки так хорошо манипулируют и зачем им это.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!