Названы опасные игры, которые могут навредить кошкам

Ошейники с игрушкой на палочке и лизательные шарики могут навредить психике кошек. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Она отметила, что питомцев не стоит заставлять бегать за предметами, которые невозможно поймать физически, поскольку охотничий инстинкт требует от них поймать добычу. Если это невозможно, психика кошек перегружается, и возникает фрустрация. Из-за этого они могут неадекватно и агрессивно себя вести.

«Если есть подобные проявления, от такой игры лучше отказаться. Либо каждый раз в ее завершении предлагать кошке какой-то предмет в качестве добычи, который можно по-настоящему покусать, потрепать», – отметила Левченко.

По ее словам, лизательные шарики не дают возможности откусить кусок, что также способно доводить до фрустрации. При попытках отгрызть что-то животное также рискует повредить зубы и десны. Эксперт также добавила, что клубки ниток могут быть опасными, потому что они могут зацепиться за щетинки языка кошки, из-за чего она не сможет выплюнуть их обратно.

Фелинолог Галина Монахова до этого говорила, что игра с кошкой с использованием лазерной указки может навредить питомцу, спровоцировав психологические проблемы. По словам специалиста, кошкам важно поймать свою «добычу», лишь в этом случае игра будет окончена.

Ранее была названа причина, почему кошки так хорошо манипулируют и зачем им это.