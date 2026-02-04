Размер шрифта
Россиян предупредили о скрытом риске игр с кошкой с лазерной указкой

Эксперт Монахова: лазерная указка может вызвать у кошки психологические проблемы
Angela Kotsell/Shutterstock/FOTODOM

Игра с кошкой с использованием лазерной указки может навредить питомцу, спровоцировав психологические проблемы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала\ фелинолог Галина Монахова.

По словам специалиста, кошкам важно поймать свою «добычу», лишь в этом случае игра будет окончена.

«Для того чтобы у кошки не возникло психологических проблем, она должна поймать вот эту махорку, которой мы с ней играем. А с лазерной указкой это невозможно», — объяснила она.

Эксперт отметила, что некоторые коты могут до старости играть с лазерной указкой. При этом другие питомцы, которые оказываются более умными, понимают, откуда именно идет луч, и быстро перестают играть.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого предупреждал, что кошек нельзя будить, когда во сне у них происходят подергивания лап, усов или хвоста. По его словам, подергивания питомца во сне означают, что он находится в фазе быстрого сна (REM-фаза), в которой активно перерабатывает впечатления, «проигрывает» охотничьи сценарии или просто испытывает яркие сновидения. В этот момент мозг кошки работает почти так же интенсивно, как при бодрствовании.

Ранее стало известно, почему только некоторые собаки «понимают слова».
 
