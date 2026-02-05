«Не орать и не кормить»: в Подмосковье началось «нашествие» лосей

В Подмосковье на фоне аномальных морозов все чаще стали выходить из лесов лоси – они гуляют около домов, не опасаясь людей. Это связано с нехваткой пропитания, так как главная кормовая база животных – ветки и кора деревьев – оказалась скрыта под замерзшим снегом, объяснил зоолог, энтомолог Владимир Ефременко. В беседе с 360.ru он призвал жителей не пугать лосей и не подкармливать их.

Ученый заверил, что лоси – безобидные животные, которые никогда не будут просто так нападать на людей. Важно лишь не провоцировать их – например, не пытаться погладить, не подходить слишком близко, так как это может вызвать испуг.

«Ни в коем случае не надо орать, пугать, камнями швырять. Просто как шли, так и идете. Видите, что он перебегает дорогу, встали аккуратно, постояли, он перешел – дальше пошли», – пояснил зоолог.

Он подчеркнул, что лосей ни в коем случае нельзя подкармливать – например, хлебом или солью. Еда, которой нет в дикой природе, только навредит им. Более того, подкармливание приведет к тому, что они начнут возвращаться к людям, что впоследствии грозит несчастными случаями – например, лось может разозлиться и ударить человека.

Ефременко также порекомендовал при встрече с лосем не звонить в МЧС, чтобы его увезли в лес – по его словам, звери сами без посторонней помощи быстро возвращаются в свою среду обитания.

