Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

«Не орать и не кормить»: в Подмосковье началось «нашествие» лосей

Зоолог Ефременко призвал жителей Подмосковья не пугать и не подкармливать лосей
maria.k.s/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье на фоне аномальных морозов все чаще стали выходить из лесов лоси – они гуляют около домов, не опасаясь людей. Это связано с нехваткой пропитания, так как главная кормовая база животных – ветки и кора деревьев – оказалась скрыта под замерзшим снегом, объяснил зоолог, энтомолог Владимир Ефременко. В беседе с 360.ru он призвал жителей не пугать лосей и не подкармливать их.

Ученый заверил, что лоси – безобидные животные, которые никогда не будут просто так нападать на людей. Важно лишь не провоцировать их – например, не пытаться погладить, не подходить слишком близко, так как это может вызвать испуг.

«Ни в коем случае не надо орать, пугать, камнями швырять. Просто как шли, так и идете. Видите, что он перебегает дорогу, встали аккуратно, постояли, он перешел – дальше пошли», – пояснил зоолог.

Он подчеркнул, что лосей ни в коем случае нельзя подкармливать – например, хлебом или солью. Еда, которой нет в дикой природе, только навредит им. Более того, подкармливание приведет к тому, что они начнут возвращаться к людям, что впоследствии грозит несчастными случаями – например, лось может разозлиться и ударить человека.

Ефременко также порекомендовал при встрече с лосем не звонить в МЧС, чтобы его увезли в лес – по его словам, звери сами без посторонней помощи быстро возвращаются в свою среду обитания.

Ранее стало известно, каких диких животных можно встретить в Москве зимой.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!