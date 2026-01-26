Размер шрифта
Общество

Стало известно, каких диких животных можно встретить в Москве зимой

Специалист Кунафин: лис, лосей и белок можно встретить в Москве зимой
maria.k.s/Shutterstock/FOTODOM

Зимой в Москве можно встретить более 20 видов животных, включая лис, которые стали чаще появляться в связи с обильными снегопадами. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

По его словам, снег затрудняет животным поиск их обычного корма и заставляет выходить в городскую среду, где есть места сбора мусора. В холодное время года в столице проявляют активность лоси, бобры, белки, лисы, а также хищники из семейства куньих, такие как ласка, горностай, куница и другие.

При встрече с ними эксперт призвал сохранять дистанцию и не вмешиваться в их естественное поведение.

«Следует медленно отступить. Особую осторожность нужно проявлять при встрече с лосем: если он обратил на вас внимание, лучше тихо отойти и спрятаться за ближайшим деревом», — подчеркнул Кунафин.

Он добавил, что сообщить об обнаружении животного, которому требуется помощь, нужно по горячей линии +7 (495) 777-77-77.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в одном из районов Москвы заметили пару гуляющих лис. Он опубликовал видео, на котором две лисы спокойно прошлись мимо ряда припаркованных машин, не обращая внимания на людей.

Ранее участник СВО рассказал о неожиданной встрече с диким животным.

