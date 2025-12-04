На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи сняли на видео лося, гулявшего у станции МЦК

В Москве лось вышел к станции МЦК «Белокаменная» и попал на видео
В Москве у станции центрального кольца (МЦК) «Белокаменная» прохожие заметили крупного лося, который спокойно щипал траву рядом с дорогой. Видео с животным опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Сообщается, что лося увидели на участке между пешеходной зоной и проезжей частью на территории национального парка «Лосиный остров» в северо-восточной части столицы, недалеко от станции МЦД.

Животное, судя по кадрам, выглядело спокойным и не реагировало на прохожих.

До этого в Липецкой области произошла авария с участием кареты скорой помощи и лося. Медики везли в больницу шестимесячного младенца и его мать. Животное выбежало на трассу «ЕлецЛипецк» в районе Верхнего Студенца. Несмотря на скользкую дорогу, водитель успел уклониться и не допустил серьезных повреждений. После аварии специалисты отправили семью в медучреждение на попутной машине. Ребенка успешно госпитализировали.

Ранее москвичи выбрали имена для обитателей «Лосиного острова».

