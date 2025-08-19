Сибиряки назвали Алексея Щербакова оппозиционером и не дали провести концерт

Сибиряки назвали комика Алексея Щербакова оппозиционером и не дали провести концерт в Междуреченске Кемеровской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители-активисты назвали Щербакова «оппозиционером» и потребовали от главы округа отменить концерт, запланированный на сентябрь 2025 года.

Сотрудники ДК «Распадский» в Междуреченске собрали бумаги, в которых было написано, что комик не является иноагентом и не высказывался против специальной военной операции. Тем не менее концерт отменили.

По словам директора ДК, новый глава округа мог отказаться идти на конфронтацию с жителями, «чтобы не рисковать».

Об отмене концерта стало известно накануне.

В 2024 году на Алексея Щербакова подали иск на 15 млн рублей. Пожаловавшиеся общественники утверждали, что своими выступлениями юморист «приучает к ненормативной лексике» несовершеннолетних, а также «оскорбляет человеческое достоинство». Зеленоградский суд Москвы в итоге отказал в удовлетворении иска к Щербакову.

