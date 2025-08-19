На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сибиряки назвали Алексея Щербакова оппозиционером и не дали провести концерт

В Кемеровской области концерт комика Щербакова отменили из-за активистов
true
true
true
close
shcherbakov_alexei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сибиряки назвали комика Алексея Щербакова оппозиционером и не дали провести концерт в Междуреченске Кемеровской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители-активисты назвали Щербакова «оппозиционером» и потребовали от главы округа отменить концерт, запланированный на сентябрь 2025 года.

Сотрудники ДК «Распадский» в Междуреченске собрали бумаги, в которых было написано, что комик не является иноагентом и не высказывался против специальной военной операции. Тем не менее концерт отменили.

По словам директора ДК, новый глава округа мог отказаться идти на конфронтацию с жителями, «чтобы не рисковать».

Об отмене концерта стало известно накануне.

В 2024 году на Алексея Щербакова подали иск на 15 млн рублей. Пожаловавшиеся общественники утверждали, что своими выступлениями юморист «приучает к ненормативной лексике» несовершеннолетних, а также «оскорбляет человеческое достоинство». Зеленоградский суд Москвы в итоге отказал в удовлетворении иска к Щербакову.

Ранее Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами