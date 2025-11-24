На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
17-летняя студентка родила и бросила младенца в туалете общежития в Забайкалье

Студентка из Забайкалья бросила своего новорожденного ребенка в туалете общежития
true
true
true

В Забайкальском крае младенца вернули 17-летней матери, которая бросила его в туалете. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Новорожденного обнаружили накануне в помещении общежития колледжа в поселке Агинское. Девушки, сделавшие находку, услышали плач из туалетной кабинки, и нашли на полу рядом с унитазом ребенка, завернутого в окровавленную тряпку. На место прибыли медики, которые госпитализировали малыша.

СК по Забайкальскому краю и прокуратура региона начали проверку. К настоящему времени следователи допросили руководство и преподавателей учебного заведения, а также новоиспеченную мать. Местные волонтеры заявили, что сейчас младенец находится с родительницей.

Как сообщается, с октября в больницах по всему краю перестали проводить аборты в рамках системы ОМС.

Ранее жительница Москвы родила в туалете и выбросила младенца в унитаз.

