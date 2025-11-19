На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина убирала в туалете здания и нашла новорожденную девочку в бачке

В Таиланде женщина оставила новорожденного в бачке туалета офисного здания
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В офисном здании Бангкока обнаружили брошенного матерью ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, уборщица работала в туалете третьего этажа, когда подняла крышку и нашла в бачке новорожденного, у которого побледнели и сморщились от воды руки.
Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка. Выяснилось, что девочка весит 2,7 кг, каких-либо заболеваний у нее нет.

«Девочке было меньше суток от роду. Она была новорожденной, но матери рядом не было», – рассказал капитан полиции.

Сейчас специалисты выясняют личность матери, проверяют записи с камер наблюдения.

В рамках закона за подобное нарушение женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до шести тысяч бат.

До этого на Кубани местная жительница родила ребенка и сразу решила от него избавиться. 19-летняя девушка сама перерезала пуповину и бросила новорожденного в туалете, который стоял на улице. Спасти пострадавшего не смогли.

Ранее в Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре.

