Женщина убирала в туалете здания и нашла новорожденную девочку в бачке

В офисном здании Бангкока обнаружили брошенного матерью ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, уборщица работала в туалете третьего этажа, когда подняла крышку и нашла в бачке новорожденного, у которого побледнели и сморщились от воды руки.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка. Выяснилось, что девочка весит 2,7 кг, каких-либо заболеваний у нее нет.

«Девочке было меньше суток от роду. Она была новорожденной, но матери рядом не было», – рассказал капитан полиции.

Сейчас специалисты выясняют личность матери, проверяют записи с камер наблюдения.

В рамках закона за подобное нарушение женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до шести тысяч бат.

До этого на Кубани местная жительница родила ребенка и сразу решила от него избавиться. 19-летняя девушка сама перерезала пуповину и бросила новорожденного в туалете, который стоял на улице. Спасти пострадавшего не смогли.

Ранее в Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре.