Девушка, оставившая ребенка в туалете общежития колледжа, не знала о беременности

В Забайкалье мать найденного в туалете младенца не знала о беременности

У девушки, которая бросила ребенка в туалете общежития в Забайкалье, произошли непредвиденные роды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника, несовершеннолетняя не знала о том, что беременна. У нее родилась девочка, ее смогли спасти.

То, что роды были непредвиденными, подтвердили в Следственном комитете. После произошедшего в больницу попали и 17-летняя мать, и дочь.

Следователи тем временем проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – сообщается в публикации.

Новорожденного нашли накануне, в общежитии колледжа в поселке Агинское. На кадрах с места заметно, как одна из студенток аккуратно подходит к свертку и трогает его руками в перчатках. Поняв, что внутри ребенок, они вызвали медиков.

