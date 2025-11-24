Девушка, оставившая ребенка в туалете общежития колледжа, не знала о беременности

У девушки, которая бросила ребенка в туалете общежития в Забайкалье, произошли непредвиденные роды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника, несовершеннолетняя не знала о том, что беременна. У нее родилась девочка, ее смогли спасти.
То, что роды были непредвиденными, подтвердили в Следственном комитете. После произошедшего в больницу попали и 17-летняя мать, и дочь.
Следователи тем временем проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – сообщается в публикации.
Новорожденного нашли накануне, в общежитии колледжа в поселке Агинское. На кадрах с места заметно, как одна из студенток аккуратно подходит к свертку и трогает его руками в перчатках. Поняв, что внутри ребенок, они вызвали медиков.
Ранее девочке, которую мать бросила в аэропорту в Турции после родов в туалете, нашли семью.