Самолет из Красноярска во вьетнамский Фукуок задержали на сутки

Рейс авиакомпании Azur Air из Красноярска в Фукуок во Вьетнаме задержали на сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Рейс в Фукуок, который должен был вылететь накануне в 09:35 (05:35 мск), запланирован сегодня на 13:00 (09:00 мск). Задержка рейса составляет более суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров обеспечили едой и напитками, их также заселили в гостиницу. Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию с задержкой рейса и соблюдением прав пассажиров.

27 января аэропорт Домодедово предупреждал о возможных задержках вылетов и прилетов до 30 минут. Причиной стала уборка снега со взлетной полосы в результате сильного снегопада.

До этого авиакомпания Azur Air предупредила о возможных корректировках рейсов из-за сильного снегопада в московском регионе.

