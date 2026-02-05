Три девочки пострадали при нападении одноклассника в подмосковной школе

Шестиклассник из Серпухова избил и душил трех девочек в школе

В Подмосковье агрессивный школьник напал на трех одноклассниц, сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел в школе №1 в подмосковном Серпухове. Ученик 6 «В» класса жестоко напал на трех девочек, врачи зафиксировали у школьниц сильные ушибы.

По словам родителей пострадавших, недавно принятый в школу мальчик бил их дочерей, душил и пытался сломать им руки.

«С таким ребенком должен работать тьютор! Но в школе таких специалистов нет, поэтому нам просто предложили перевести девочек на домашнее обучение», — возмущаются родители.

Однако привлечь подростка к уголовной ответственности нельзя, так как хулигану еще нет 14 лет, а также имеются проблемы со здоровьем, влияющие на поведение. В полиции не комментировали произошедшее.

Утром 3 февраля один из учеников девятого класса открыл стрельбу уфимской гимназии №16. По последней информации, школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. Как пишут СМИ, подросток недавно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками. Стрелявший вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к преподавателям и одноклассникам. Также он рассказывал о подготовке к нападению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученик напал на людей в нижнекамском лицее из-за конфликта со сверстниками.