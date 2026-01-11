Житель Коми поджег сарай соседа и открыл стрельбу по полицейским

В Республике Коми сотрудник полиции получил ранение при задержании вооруженного мужчины, устроившего стрельбу и поджог. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел 10 января в селе Кельчиюр Ижемского района. В полицию обратился глава сельского поселения, который сообщил о неадекватном поведении местного жителя на улице Центральной. По его словам, со стороны домовладения были слышны выстрелы, а также горел гараж, принадлежащий соседу.

На место оперативно прибыли участковые уполномоченные ОМВД России по Ижемскому району. При входе в дом полицейские обнаружили мужчину с оружием, который открыл огонь по правоохранителям и ранил одного из них.

В соответствии с законом «О полиции» один из сотрудников применил табельное оружие, причинив нападавшему огнестрельное ранение. После этого злоумышленника задержали и с ранением ноги доставили в медицинское учреждение.

Как уточнили в МВД, у мужчины забрали незарегистрированное одноствольное гладкоствольное ружье. Также установлено, что он состоит под наблюдением врача-психиатра. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Материалы дела передали в следственные органы.

