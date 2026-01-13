В Румынии затонула баржа с 1100 тоннами химических удобрений

Баржа с более чем 1100 тоннами химических удобрений затонула недалеко от румынского города Зимнича. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«На Дунае произошел серьезный инцидент: баржа, груженная более чем 1100 тоннами азотных химических удобрений, полностью затонула, что в настоящее время создает риск загрязнения реки», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, проблемы с судном возникли несколько дней назад, тогда члены экипажа сообщали о риске затопление. После затопления баржи были взяты пробы воды в Дунае для определения степени загрязнения, о результатах анализа пока неизвестно.

11 января сообщалось, что скоростная лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером у берегов Пхукета и затонула, несколько человек пострадали. Катер Korawich Marine 888 на ходу врезался в траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.

Ранее в Кольском заливе частично затонул танкер.