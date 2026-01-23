Стала известна причина роста цен поездок к северному сиянию

Одной из главных причин резкого роста цена на поездки к северному сиянию стали китайские туристы, которые готовы платить за туры больше россиян. Об этом радио Sputnik рассказал вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян.

По словам специалиста, цены на туры к северному сиянию также подорожали из-за плохо развитой логистики и трудностей с номерами в отелях. В поселке Териберка крайне мало гостиниц с большим номерным фондом, в которых есть не менее 100 комнат. В основном там строят гостевые домики и модульные отели, рассчитанные максимум на 40 номеров.

Эксперт подчеркнул, что спрос превышает предложение. При этом группы туристов из Китая продолжают массово ехать к северному сиянию.

Специалист предупредил, что востребованность и стоимость таких туров с каждым годом лишь продолжит повышаться. Однако проблема с номерным фондом вряд ли будет решена в ближайшее время.

«Допустим, надо построить 100 отелей, а сейчас строится около 20, то есть в пять раз меньше, чем надо. Но это долгий процесс. Нельзя просто прийти, выкопать яму и построить отель, надо пройти все экспертизы, получить разрешение на строительство», — сказал Мкртчян.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip до этого сообщили, что в феврале 2026 года многие российские туристы будут отдыхать на пляжах Таиланда. Отели в этой стране уже забронировали 17,9 путешественников.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха за рубежом и в России сравнялась.