Россиянам рассказали, как машину из-за проблем с мотором не зарегистрируют в ГАИ

Автокриминалист Шелков: ГАИ не зарегистрирует авто со спилом номера
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Госавтоинспекция вынесет отказ в регистрации автомобиля, если его двигатель отличается от штатного по модели или рабочему объему, а также если под капотом автомобиля установлен двигатель с намеренно уничтоженной маркировкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Если на блоке замененного двигателя, даже полностью аналогичного, не отпечатана модель, будет отказ в регистрации. Также в постановке на учёт откажут, если с двигателя удален номер: забит молотком, срезан «болгаркой», вытравлен химическими веществами», — перечислил Шелков.

Также автомобиль не зарегистрируют в ГИБДД, если на него установлен мотор от угнанной машины, добавил эксперт. Гражданин через общедоступную базу ГИБДД не может проверить, находится ли номерной агрегат в розыске, поэтому при покупке подержанного мотора нужно в договоре купли-продажи указывать его полную стоимость и номер, чтобы в случае возникновения проблем осталась возможность предъявить претензию продавцу, посоветовал Шелков.

«Если двигатель находится в розыске, полиция его изымет и передаст инициатору розыска. Если маркировка уничтожена, здесь также есть признаки криминальной составляющей. На машину будет вынесен отказ в регистрации и такой мотор придется заменить», — заключил эксперт.

