Угнанные авто из Европы легализуют в России через новые регионы

«Известия»: новые регионы России используют для легализации краденых в ЕС машин
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Похищенные в Европе автомобили все чаще попадают в Россию для перепродажи через новые российские регионы. О данной схеме сообщили «Известия».

Ключевым этапом для преступников является транспортировка угнанного автомобиля на территорию ЛНР или ДНР, где действуют упрощенные процедуры регистрации транспортных средств. Там граждане могут переоформить автомобиль, ранее зарегистрированный на Украине, без таможенного оформления и поставить его на учет.

Затем автомобиль отправляется в Ростов-на-Дону, где происходит переоформление на конечного покупателя. В документах это будет представлено как первая регистрация, что скрывает зарубежную историю автомобиля. Благодаря ограниченному доступу России к международным базам розыска, автомобиль успешно проходит стандартные проверки.

Основной риск для покупателя возникает в будущем. В случае объявления автомобиля в международный розыск через Интерпол, запрос поступит и в Россию, что может привести к аресту автомобиля в качестве вещественного доказательства. Кроме того, выезд на таком автомобиле за границу чреват его конфискацией.

Издание подчеркивает, что Россия продолжает исполнять свои обязательства по международным запросам, включая случаи угонов автотранспорта, несмотря на игнорирование запросов российских правоохранительных органов полицией недружественных стран.

Ранее автоэксперт объяснил, как защитить китайский автомобиль от угона.

