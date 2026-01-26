Размер шрифта
Москвич открыл стрельбу из-за шумной вечеринки у соседей и ранил человека в голову

В Москве мужчина устроил стрельбу из-за шумной вечеринки у соседей, сообщает mk.ru.

В ночь на субботу, 24 января, компания из пяти молодых людей вернулась из бара и продолжила веселиться в квартире на Салтыковской улице. Они выпивали и слушали громкую музыку до 5:00, пока сосед не выдержал и позвонил хозяину жилья.

Также мужчина обратился к органзатору вечеринки, на площадке также вышел 23-летний Арсен. Он попытался успокоить соседа, пообещав, что вскоре все разойдутся, но тот выстрелил несколько раз в голову юноше из травматического оружия и скрылся в квартире.

Молодой человек получил травматические ранения в голову. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Он провел сутки в реанимации, после чего его перевели в обычную палату. Стрелок задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу из пистолета.
 
