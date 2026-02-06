Врач рассказала о неочевидных причинах сухости губ зимой

Повышенную сухость губ в зимний период могут вызывать не только холод и ветер, но также дефицит витамина А и зубная паста. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, с дефицитом этого витамина могут столкнуться те, кто соблюдает диеты и сокращает жиры в своем рационе и отказывается от сливочного масла. В этом случае врач посоветовала сдать анализ крови на содержание ретинола.

Кроме того, существует аллергический хейлит (воспаление), который может возникнуть на компонент помады. Проблему может спровоцировать и состав зубной пасты. Чтобы избавиться от проблемы в таком случае, достаточно сменить гигиеническое средство.

«В целом же зимой важно особенно бережно ухаживать за нежной кожей губ. Не следует пытаться очистить ее с помощью скрабов, это лишь усугубит проблему. Необходимо ежедневное увлажнение: для этого лучше использовать крем, который предназначен для области вокруг глаз. Наносить его надо два раза в день: утром и вечером», – отметила Галлямова.

На улице она советует защищать губы гигиенической помадой для атопичной кожи, которая не содержит красителей и ароматизаторов.

Кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова до этого говорила, что в холодное время года губам требуется особый уход, поскольку мороз, ветер и сухой воздух вредят коже. Однако неправильно подобранная гигиеническая помада не только не принесет нужного эффекта, но и может усугубить ситуацию.

Ранее сообщалось, что простуда на губах оказалась способной вызвать болезнь Альцгеймера.