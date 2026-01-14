Размер шрифта
Новости. Общество

Россиянам рассказали, какие гигиенические помады опасны для губ зимой

Биотехнолог Вольнова: гигиенические помады с отдушками вызывают раздражение


В холодное время года губам требуется особый уход, поскольку мороз, ветер и сухой воздух вредят коже. Однако неправильно подобранная гигиеническая помада не только не принесет нужного эффекта, но и может усугубить ситуацию. Об этом в разговоре с Life предупредила кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова.

По словам эксперта, не все добавки в составе гигиенических помад и бальзамов являются безопасными. Средства с отдушками и ароматизаторами, в том числе и натуральными, могут спровоцировать раздражение у обладателей чувствительной кожи. Продукция с охлаждающими компонентами, такими как ментол и камфора, при частом использовании только усиливает сухость губ.

«Не существует однозначно «плохих» или «хороших» ингредиентов по признаку происхождения. Эффективность и безопасность бальзама определяются цельностью формулы, качеством сырья и соответствием вашей индивидуальной потребности», — объяснила она.

По словам Вольновой, для повседневной защиты губ стоит использовать средства с восками, вазелином и смягчающими маслами. Восстановить поврежденную кожу помогут бальзамы с пантенолом, церамидами и ниацинамидом. Однако в тяжелом случае следует обратиться за помощью к дерматологу, напомнила эксперт.

Она также добавила, что зимой особенно необходимы SPF-фильтры, которые защищают губы от фотостарения.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период уход за кожей требует особого подхода, поскольку из-за морозов и сухого воздуха покров становится чувствительнее. По словам эксперта, важно не забывать о глубоком увлажнении и питании, а также использовать крема и сыворотки с керамидами, гиалуроновой кислотой и глицерином.

Ранее были названы правила, которые помогут сохранить здоровье волос зимой.

