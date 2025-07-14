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Россиян предупредили о подорожании мяса и рыбы из-за пошлин США

Экономист Суетин: мясо и рыба в России подорожают на 10% из-за пошлин США
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Павел Лисицын/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

К концу года мясо и рыба в российских магазинах могут подорожать на 10%, а куриные яйца и молочная продукция — на 15% по сравнению с текущими показателями из-за новых торговых пошлин США, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.

«Примерное подорожание такое — мясо, рыба морская +10%, молочная продукция, яйцо куриное +15%. Некоторые пошлины США уже действуют, например, в отношении бразильских товаров. Так как пошлины вводятся обширным списком, одни из них выгодны россиянам, а другие — нет, и составить конкретный прогноз по их действию можно только в общем виде. Влияние торговых пошлин для россиян выразится в увеличении стоимости большинства товаров. Значительная часть этого подорожания будет опосредованна и незначительна», — отметил Суетин.

По его словам, из-за торговых пошлин США может произойти нарушение привычных поставок европейской и американской продукции и это приведет к необходимости искать новых поставщиков и выстраивать схемы параллельного импорта. С другой стороны, ряд поставщиков, например, из Европы могут переключиться на российский рынок, а американские покупатели – на российских поставщиков, заключил экономист.

7–9 июля 2025 года президент США Дональд Трамп направил 22 странам письма о введении с 1 августа тарифных пошлин на импорт товаров. Трамп еще в апреле анонсировал пошлины более 10% для 86 стран и территорий, но затем отложил их внедрение.

Ранее в Казахстане оценили новые торговые пошлины США.

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