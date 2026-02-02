В ГД указали на изменение в образе жизни российской молодежи

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил в беседе с «Лентой.ру», что российская молодежь все чаще выбирает постоянное проживание за городом.

«Мы наблюдаем ... глубокое изменение образа жизни, которое стало возможно благодаря развитию удаленных форм работы. Молодые семьи сегодня стремятся не просто к летнему отдыху, а к созданию постоянного дома за городом, где можно растить детей в более здоровой среде», — отметил депутат.

Он отметил, что ключевую роль в выборе дома вместо проживания в городе играет экономический фактор — дома в садовом товариществе могут быть на 20-30% дешевле, чем аналогичные объекты под индивидуальное жилищное строительство в том же районе. Кроме того, с 2019 года законодательством разрешается строить в СНТ жилые дома и регистрироваться в них.

В сентябре 2025 года ученые Пермского Политеха рассказали, что современная молодежь, выросшая среди смартфонов и соцсетей, неожиданно открывает для себя старые занятия, которыми увлекались их бабушки и дедушки. Вместо шумных вечеринок — вязание, садоводство и выпечка хлеба. А вместе с этим — все больший интерес к загородной жизни и экотрендам.

