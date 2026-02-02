Размер шрифта
Стало известно, сколько россияне живут вместе до брака

Психолог Мануковская: до вступления в брак россияне живут вместе 2-3 года
Россияне в возрасте до 35 лет в среднем живут вместе два-три года до официального вступления в брак, а те, кто постарше, женятся раньше. Об этом НСН рассказала психолог Ольга Мануковская.

По ее словам, данные о средней совместной продолжительности до создания официальной семьи подтверждаются статистикой за 2024-26 годы. В большей степени жить вместе без похода в ЗАГС типично для молодежи, пояснила психолог.

«Многие пары в возрасте до 35 лет предпочитают сначала пожить вместе, понаблюдать друг за другом, понять, насколько они совместимы, и уже потом вступать в брак, — отметила специалист. — У людей старше 35 лет средняя продолжительность отношений до вступления в брак гораздо меньше».

Представители старшего поколения, как правило, четко понимают, с каким партнером хотят создать семью, и женятся в течение года с начала отношений, заключила Мануковская.

До этого семейный психолог Оксана Белоконь заявила, что, вопреки предубеждениям многих россиян, брачный договор благотворно влияет на взаимоотношения супругов. При наличии этого документа у супругов всегда будет ясность последствий распада семьи, а также понимание, кто с чем останется, поэтому практика заключения таких договоров должна на государственном уровне предлагаться молодоженам наравне с пропагандой вступления в брак и рождения детей, убеждена она.

Ранее россиянам объяснили, как получить выплаты за долгий брак.
 
