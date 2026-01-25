Размер шрифта
В Сочи сошел мощный оползень и перекрыл дороги. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ЧП Сочи».

Он уточняет, что все произошло в СНТ «Корчагинец», причем уже во второй раз.

Как отмечается, причиной стали продолжительные осадки и переувлажнение грунта. В настоящее время на месте организован мониторинг ситуации специалистами администрации Хостинского района и сельского округа.

По данным мэрии Сочи, в результате случившегося никто не пострадал.

«Коммуникации не повреждены, водо- и энергоснабжение жителей осуществляется в полном объеме. Угрозы жилым домам нет», — сказано в сообщении пресс-службы.

Telegram-канал SHOT пишет, что больше всего не повезло жителям ЖК «Министерские озера»: выезд с территории дома заблокирован. На территории жилого комплекса из-за случившегося ночью отключили воду. Люди говорят, что оползень продолжается, пишет канал

Ранее во французских Альпах зафиксировали мощный оползень.
 
