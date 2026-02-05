В США во власть изначально стремились продвигать людей с сексуальными девиациями, так как это впоследствии помогало управлять ими и держать их «на крючке» — это явно прослеживается в файлах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом в интервью kp.ru заявил вывезший архив Эпштейна в Россию Джон Дуган.

Дуган рассказал, что в США работал в офисе округа Палм-Бич рядом с особняком магната, а материалы дела ему для подстраховки передал проводивший обыски детектив Джо Рекари. В беседе с изданием он заявил, что публикация файлов стала подтверждением нестандартного принципа при отборе во власть.

«Для продвижения выбирали персонажей с сексуальными девиациями именно потому, что против них могли использовать компромат, держать на крючке сенаторов или даже президента, — заявил бывший американец, ставший гражданином РФ. — Либо их до поездок к Эпштейну уже шантажировали и терять им было нечего, либо работал принцип круговой поруки <…>».

Оценивая возможные последствия резонансного дела, Дуган заявил, что на американской политике это все вряд ли отразится, так как к власти в США приводят исключительно людей, за спинами которых стоят влиятельные фигуры, остающиеся неизвестными публике. По мнению хранителя архивов Эпштейна, касается это и других стран – в пример он привел Германию, заявив, что канцлер Олаф Шольц часто идет против мнения большинства своих граждан, так как его поддерживают некие могущесвтенные «кураторы».

«На мой взгляд, кого-то из фигурантов досье Эпштейна могут «отменить», кого-то уволят, но никого не арестуют», — считает Дуган.

Напомним, 30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, всего было обнародовано еще более 3 млн страниц документов из досье. В файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III. Также в данных обнаружили Эпштейна связь с девушками из России, и, хотя в минюсте США предупреждали, что файлы могут содержать ложную информацию, в Госдуме призвали проверить эти сведения, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Туска о связях России с Эпштейном.