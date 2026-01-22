Размер шрифта
Южным регионам России спрогнозировали «репетицию весны»

Синоптик Шувалов: на юге РФ со следующей недели потеплеет до +15 градусов
Irina Kononova/Shutterstock/FOTODOM

Южные регионы России в начале предстоящей недели окажутся в теплом секторе циклона, что будет ощущаться как «репетиция весны». Так, в Сочи воздух прогреется до +15 градусов, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Теплеть в Сочи начнет уже к концу текущей недели, температура воздуха поднимется до +8…+9 °С. При этом в выходные будет идти дождь, предупредил синоптик.

Далее в теплый сектор циклона попадут Кубань, Черноморское побережье Кавказа и Южный берег Крыма. Таким образом, во вторник, 27 января, воздух в этих регионах также прогреется до +15 градусов во время солнечной погоды, заключил Шувалов.

Ранее синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в феврале.

