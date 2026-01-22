Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в феврале

Синоптик Ильин: новая волна морозов ожидается в Москве в феврале
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В Москву на неделе с 2 февраля вернутся морозы, температура воздуха ночью будет доходить до -13...-18°C, что ниже климатической нормы. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, нормой для этого периода считается среднесуточная температура около -6,5°C, для марта — -2,2°C.

«Дальнейший прогноз затруднителен ввиду изменчивой атмосферной динамики. Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям — перепады могут достигать 10 градусов в течение нескольких суток», — предупредил Ильин.

Синоптик уточнил, что в выходные, 24 и 25 января, температура опустится до -26°C, однако в среду и четверг, 28 и 29 января, прогнозируется кратковременное потепление.

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин до этого говорил, что в конце недели жителей Москвы и Московской области ждет резкое похолодание — пик придется на ночь 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C. Однако морозная погода продержится недолго: уже в начале следующей недели — 27–28 января — регион ждут потепление и новые снегопады, добавил он.

Ранее москвичам рассказали о сильном похолодании в выходные.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679579_rnd_9",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+