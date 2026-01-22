Синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в феврале

В Москву на неделе с 2 февраля вернутся морозы, температура воздуха ночью будет доходить до -13...-18°C, что ниже климатической нормы. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, нормой для этого периода считается среднесуточная температура около -6,5°C, для марта — -2,2°C.

«Дальнейший прогноз затруднителен ввиду изменчивой атмосферной динамики. Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям — перепады могут достигать 10 градусов в течение нескольких суток», — предупредил Ильин.

Синоптик уточнил, что в выходные, 24 и 25 января, температура опустится до -26°C, однако в среду и четверг, 28 и 29 января, прогнозируется кратковременное потепление.

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин до этого говорил, что в конце недели жителей Москвы и Московской области ждет резкое похолодание — пик придется на ночь 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C. Однако морозная погода продержится недолго: уже в начале следующей недели — 27–28 января — регион ждут потепление и новые снегопады, добавил он.

Ранее москвичам рассказали о сильном похолодании в выходные.