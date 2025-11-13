Россиянин арестован в Таиланде по запросу США

Phuket Express: россиянин арестован на Пхукете по подозрению в хакерстве

Гражданин России задержан на Пхукете по запросу США по подозрению в ведении хакерской деятельности. Об этом сообщает портал The Phuket News со ссылкой на заявление полицейского отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD).

Отмечается, что задержан 35-летний «хакер мирового класса», который ранее взламывал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США. Полиция не упоминает гражданство подозреваемого. По данным издания, речь идет о россиянине.

Согласно информации правоохранителей, мужчина прибыл в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет. В ходе совместной с Федеральным бюро расследований США операции у подозреваемого обнаружили и изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для дальнейшего проведения технологической экспертизы.

В киберполиции добавили, что совместная операция властей Таиланда и ФБР США поможет наладить сотрудничество в недопущении и пресечении технологических преступлений.

Ранее россиянина, обвиняемого в хакерстве, экстрадировали из Израиля в США.