Россиянина, обвиняемого в хакерстве, экстрадировали из Израиля в США

Россиянина Ростислава Панева, которого в США обвиняют в разработке программ группы хакеров LockBit, экстрадировали из Израиля в Штаты по запросу американского минюста. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гражданин России и Израиля был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в том, что он был разработчиком программы-вымогателя LockBit», — указано в сообщении.

Следствие считает, что Панев участвовал в разработке программ-вымогателей с 2019 года по февраль 2024-го.

Группировке Lockbit приписывают ряд диверсий, включая атаку на крупнейший в мире банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в ноябре 2023 года. Хакеры зашифровали системы финансового учреждения, связанные с операциями с гособлигациями США, и потребовали выкуп за их разблокировку. ICBC заявил, что успешно справился с атакой, однако эксперты отмечали уязвимость систем таких организаций для киберпреступников.

Предполагаемый лидер Lockbit Дмитрий Хорошев находится под санкциями Австралии, Великобритании и США. За информацию о его местонахождении обещана награда в $10 млн.

Ранее стало известно, за сколько хакеры продают в даркнете украденные у российских компаний базы данных.