Россиянам рассказали, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах

Отдых на Мальдивах в феврале может обойтись россиянам по достаточно низкой цене – на десять дней вдвоем туда можно полететь за 200-300 тыс. рублей, причем это предполагает проживание в четырехзвездочном отеле, рассказал гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов. В беседе с НСН он в целях экономии посоветовал выбрать бюджетную авиакомпанию и лететь «кривым» рейсом.

«Если лететь бюджетной авиакомпанией, например через Шарджу, билет будет гораздо дешевле, чем у российских компаний. «Кривыми» рейсами выйдет выгоднее. Российские авиакомпании сейчас в ту же Турцию летят не по прямой, туда лететь теперь не три часа, а минимум пять», — объяснил турэксперт.

Также можно подобрать недорогое жилье в эконом-сегменте – например, хостел или отель из бюджетной линейки, добавил Арзуманов. Так, десять дней отдыха на двоих с проживанием в отеле «четверка» обойдется в 200-230 тысяч рублей, а цены на «пятерки» уже стартуют с 400 тыс. рублей.

На Мальдивах курортный сезон длится круглый год, но с точки зрения выгоды период после Нового года лучше всего, так как это время здесь делают большие скидки туристам, отметил эксперт. Следующий выгодный сезон с «просадкой» цен будет после майских праздников, заключил он.

Напомним, во время новогодних каникул был продан самый дорогой тур на Мальдивы – пара с детьми потратила 4 400 990 рублей за 12 ночей в пятизвездочном отеле с питанием «все включено».

Ранее была названа страна, которая заменила россиянам экскурсионную Европу.