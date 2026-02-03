Названа страна, которая заменила россиянам экскурсионную Европу

Япония стала для россиян страной, заменившей экскурсионные программы по Европе. Турпоток в эту страну постоянно растет, причем, как правило, люди ездят туда неоднократно, рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. В беседе с НСН он отметил, что одним из конкурентных преимуществ по количеству туристов Япония стала в силу снижения цен.

Перелет в среднем обходится российским туристам в 50-60 тыс. рублей, путешествия стали дешевле на фоне снижения иены по отношению к другим валютам, объяснил эксперт. Планируя поездки, россияне стараются посетить несколько городов, включить в программу экскурсии, мероприятия, подчеркнул Арутюнов.

«Поэтому здесь есть финансовый ценз, который не позволяет ей превратиться в новую Турцию, но интерес при этом растет, — пояснил он. — Там нас очень ждут, всегда приглашают. Сейчас поездки в Японию зачастую происходят через Китай, потому что с Китаем у нас очень развито авиасообщение. Китайские компании предлагают очень выгодные стыковочные тарифы».

За турпоток Япония с Китаем не конкурирует, так как она сильно отличается от всех остальных направлений, считает турэксперт. Она привлекает туристов в большей степени именно экскурсионной составляющей, причем ее посещение становится даже дешевле, чем путешествия в Южную Корею, заключил специалист.

Напомним, в прошлом году туристы из России установили новый исторический рекорд посещений Японии. Так, за девять месяцев россияне посетили Японию 129 тысяч раз. Предыдущий рекорд принадлежал 2019 году, когда за 12 месяцев Японию с прямыми рейсами посетили 120 тысяч россиян. Туроператоры отмечают, что рост популярности страны в 2025 году связывают с появлением новых дешевых авиабилетов и отменой виз в Китай: многие путешественники совмещают поездки в обе страны.

Ранее китайские туристы стали бронировать отдых в России на фоне конфликта с Японией.