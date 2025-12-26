На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно самое дорогое новогоднее направление на отдых

Travelata: самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка на Мальдивы
true
true
true
close
Sergiy Vovk/Shutterstock/FOTODOM

Самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка на Мальдивы для пары с детьми. Об этом рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев в беседе с РИА Новости.

«Самым дорогим путешествием на новогодние праздники стала поездка на Мальдивы. Из Москвы туда поедет пара с двумя детьми. За 12 ночей в пятизвездочном отеле с питанием «все включено» они заплатили 4 400 990 рублей», — сказал он.

Наиболее бюджетным направлением Козырев назвал путешествие из Уфы в Санкт-Петербург — пять ночей в хостеле без питания за 24 875 рублей с человека.

До этого россияне рассказали о планах россиян на новогодние каникулы. По данным опроса, 40% респондентов планируют провести новогодние праздники 2024/25 года в путешествиях по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами на Новый год.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами