Стало известно самое дорогое новогоднее направление на отдых

Самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка на Мальдивы для пары с детьми. Об этом рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев в беседе с РИА Новости.

«Самым дорогим путешествием на новогодние праздники стала поездка на Мальдивы. Из Москвы туда поедет пара с двумя детьми. За 12 ночей в пятизвездочном отеле с питанием «все включено» они заплатили 4 400 990 рублей», — сказал он.

Наиболее бюджетным направлением Козырев назвал путешествие из Уфы в Санкт-Петербург — пять ночей в хостеле без питания за 24 875 рублей с человека.

До этого россияне рассказали о планах россиян на новогодние каникулы. По данным опроса, 40% респондентов планируют провести новогодние праздники 2024/25 года в путешествиях по России. Почти треть опрошенных (28%) будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами на Новый год.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях в 2026 году.