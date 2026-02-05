Врач назвал главное условия здорового и крепкого сна

Одно из главных условий крепкого и здорового сна – это правильная интенсивность света в помещении. Даже через закрытые веки частицы света попадают на глаза и мешают выработке мелатонина – гормона сна. Это приводит к постоянным пробуждениям, нарушению циркадных ритмов, поэтому важно ночью исключать освещение в спальне и использовать блэкаут-шторы, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов Общественной Службе Новостей.

Именно с внешним светом связано то, что многие люди летом просыпаются очень рано и потом не могут снова заснуть – свет переводит мозг спящего человека в режим бодрствования, пояснил врач. По его словам, так действуют даже кратковременные вспышки – например, если комнату освещают фары проезжающих мимо машин, то мозг может расценить это как начало световой активности. Также действуют экраны гаджетов – излучаемый ими свет нарушает выработку гормонов, после чего мозг долго не может успокоиться, поэтому их не рекомендуется использовать перед сном.

«Все это может ухудшать циркадные ритмы человека, потому что в темноте он должен спать, а на свету – бодрствовать. То есть сон становится менее глубоким. Всегда должен быть баланс между системами, которые усыпляют, и системами, которые активизируют», — подчеркнул сомнолог.

Он посоветовал обеспечить в спальне полную темноту, а также предупредил, что сон при свете чреват хронической бессонницей.

До этого профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов рассказал «Газете.Ru», что в норме пик мелатонина приходится на вечер и первую половину ночи, а затем его уровень постепенно снижается. Кортизол, напротив, понижается ночью и повышается к утру, помогая организму проснуться и включиться в активный день. Проблемы начинаются тогда, когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или страдает апноэ сна. В этих условиях организм воспринимает ночь как стресс.

Ранее сомнолог предупредил об опасности нарушения циркадных ритмов.