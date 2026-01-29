Сомнолог предупредил об опасности нарушения циркадных ритмов

Сбой циркадных ритмов, регулирующих все биологические процессы в организме, влечет за собой нарушение сна и проблемы со здоровьем. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Если говорить о рисках при нарушении циркадных ритмов в целом — а они есть у каждого органа, — то проблемы будут проявляться, скажем, в виде язв и гастритов, воспаления стенок кишечника, нарушений ритма сердца и так далее», — объяснил специалист.

Он добавил, что трудности с засыпанием из-за нарушения циркадных ритмов нередко становятся причиной тревожности. Человек, ложась в кровать, начинает переживать, что ему опять не удастся нормально поспать. Такое чувство препятствует качественному ночному отдыху. В результате ухудшается качество сна, снижается иммунитет, а в некоторых случаях увеличивается риск онкологических заболеваний.

По словам сомнолога, проблемы со сном также нарушают выработку гормона роста, отвечающего за выведение жира из жировых клеток у взрослых людей. Поэтому чем хуже сон, тем больше человек склонен к набору веса и ожирению.

Помимо этого, нарушение сна грозит сахарным диабетом, артериальной гипертензией и нарушением иммунитета.

Врач превентивной медицины Анастасия Пантус до этого объяснила, что сон помогает организму восстановиться, поэтому именно от его качества зависит, в каком состоянии человек проснется и начнет новый день. По словам специалиста, на ночной отдых нужно смотреть как на отдельную практику и грамотно к нему готовиться.

