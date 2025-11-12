Ученые создали комплекс устройств для истребления борщевика без использования пестицидов

Ученые Новгородского государственного университета совместно с коллегами из Новгородского НИИ сельского хозяйства СПб ФИЦ РАН создали комплекс устройств, которые позволяют легко уничтожать борщевик Сосновского без применения пестицидов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

«Универсальный полевой механический комплекс состоит из двух устройств. Первый — борнет, который мгновенно уничтожает растения борщевика любого размера и возраста посредством разрушения тканей корня прямо в почве. Второй — локализатор. Он предназначен для удаления всходов, а также растений первого года вегетации. Происходит это элементарно просто: верхнюю часть корня захватывают рабочим органом локализатора и извлекают из почвы. Если на квадратном метре растет 10 борщевиков первого года вегетации, то на удаление их из почвы понадобится около 10 минут работы локализатором. При уничтожении растения борщевика 2-3 и более лет вегетации борнетом время обработки зависит от наличия в почве камней и корней кустарников или деревьев. Если почва «чистая», то время уничтожения борщевика составит 2-3 минуты. При наличии в почве крупных камней или толстых корней время работы увеличится», – рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства СПб ФИЦ РАН Николай Семчук.

После обработки борнетом или локализатором территория в буквальном смысле превращается в «борщевиковую пустыню». Это связано с тем, что возобновление побегов у обработанных растений становится невозможным, так как уничтожаются или удаляются все точки роста. При скашивании же, например, уже через несколько дней можно увидеть не только молодую поросль борщевика, но и новые соцветия, которые располагаются на остатках скошенных стеблей у самой земли.

Важно, что после исчезновения борщевика виды растений, вытесненные им, способны восстановить исходную структуру фитоценоза — то есть, участок станет выглядеть примерно так же, как до агрессивного «нашествия». Потребуется на это несколько лет. Скорость восстановления аборигенного фитоценоза будет зависеть от его характера и экологических условий среды. В северных регионах это будет происходить медленнее, на юге – побыстрее.

Однако ученые признают, что пока полностью избавиться от борщевика с помощью этих устройств не получится.

«Для полной победы над ядовитым растением потребуется много лет работы по специальной программе. Разработанные нами устройства позволяют мгновенно удалять растения борщевика из фитоценоза без возможности его «возрождения» (в отличие от скашивания). Их массовое применение позволит последовательно сокращать площадь распространения. Поэтому в настоящее время приоритетной становится другая задача – разработка способа и устройства для обнаружения вегетирующих растений борщевика Сосновского (даже единичных) в биогеоценозах всех форматов», – отметил ученый.

Борнет и локализатор уже прошли успешные испытания на практике. Возможно, комплекс будет дополнен третьим устройством — мобильной платформой. Ее использование позволит зачистить от борщевика самые сложные участки местности. Мобильную платформу предполагается оснастить искусственным интеллектом. Он позволит автоматически определять критические значения параметров и указывать оператору на алгоритм действий, оптимальных в конкретной ситуации.

Ранее врач рассказала, сколько раз в год можно делать «рентген сосудов».