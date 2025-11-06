В Госдуме рассказали о новых штрафах для владельцев земельных участков

В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за наличие борщевика и других опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Начиная с указанного периода владельцы участков обязаны бороться с опасными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, равный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ).

Для физических лиц штраф предусмотрен в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

С сентября в России начали действовать обновленные нормы регулирования в отношении заброшенных дачных участков. Владельцам, пренебрегающим своими земельными наделами, допускающим их запустение и наличие необустроенных построек, грозит конфискация имущества. Некоторые дачники в Московской и Калужской областях уже получили первые предупреждения о несоответствии их участков установленным требованиям. Признаками заброшенности могут служить сорная растительность, достигающая высоты более метра, а также наличие сорных деревьев.

